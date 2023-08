Rigore inventato per il Milan col Torino: la moviola di Corriere dello Sport

Milan-Torino la moviola dei due rigore concessi alla squadra di Pioli, completamente inesistente quello sul tocco di mano di Buongiorno.

Comincia davvero male la classe arbitrale italiana. In appena due giornate sono stati assegnati almeno tre rigorini: uno a favore del Frosinone, con Cajuste che colpisce prima il pallone, ma si vede comunque fischiare il rigore contro. Poi quello concesso alla Juve, con Alex Sandro che gioca al cecchino con la mano del difensore avversario, mentre in Milan-Torino c’è ancora un fallo di mano inesistente.

Moviola Milan-Torino: i falli da rigore

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Cross di Leao, Giroud s’abbassa e spizza il pallone che finisce sulla mano sinistra di Buongiorno: mai rigore perché: a) senza il tocco il pallone sarebbe finito sulla faccia di Buongiorno (e ci finisce comunque); b) non è in posizione innaturale (è in marcatura su Giroud e lo ‘sente’). Erroere l’intervento di Valeri, in campo nessuno ha chiesto nulla“.

Poi viene aggiunto: “Non è colpa di Maria se Valeri lo richiama ad una insensata OFR. Il rigore che arriva diventa ‘televisivo’, poi non veniteci a sciorinare il refrain della verità del campo. L’internazionale di Aprilia bene sulle proteste di Theo e Juric (il caso Feliciani settimana scorsa insegna), ok il gol di Schuurs ( Buongiorno in offside non sulla linea di visione di Maignan“.

Tutto ok invece sul primo rigore concesso al Milan per il pestone di Schuurs su Leao.