Calciomercato Napoli: Doppio Affare con il PSV? Bakayoko e Lozano al Centro delle Trattative

Il Napoli è in trattativa avanzata con il PSV per un possibile doppio affare che coinvolge Hirving Lozano e Johan Bakayoko.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli è attivamente al lavoro per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Tra i nomi che circolano c’è quello di Johan Bakayoko, giovane talento del PSV. Ma c’è di più: gli olandesi sono interessati anche a Hirving Lozano, attaccante che potrebbe lasciare il club partenopeo.

Napoli e PSV: Trattative Incrociate per Bakayoko e Lozano

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il PSV ha offerto 10 milioni di euro per Lozano, mentre il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ne chiede più di 20. Per quanto riguarda Bakayoko, il PSV non sembra disposto a cedere il giovane belga per meno di 30 milioni di euro, una cifra che il Napoli non ha ancora eguagliato.

Le Cifre del Doppio Affare

Il quotidiano romano sottolinea che il Napoli ha mostrato un “concreto interesse” per Bakayoko e che si è lavorato anche a un possibile scambio con conguaglio economico. Tuttavia, la richiesta del PSV per il ventenne si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Lindstrom: Un Altro Obiettivo del Napoli

Oltre a Bakayoko, il Napoli ha messo nel mirino anche Jesper Lindstrom dell’Eintracht Francoforte. L’offerta per l’esterno danese è di 25 milioni di euro: 5 milioni per il prestito e 20 per il riscatto obbligatorio.

Con queste trattative in corso, il Napoli sembra intenzionato a fare movimenti significativi nel mercato estivo. Resta da vedere se il club riuscirà a chiudere questi affari o se dovrà cercare altre opzioni per rinforzare la squadra.