Amrabat-Napoli: Ecco la Formula dell'Operazione Secondo Fonti Fiorentine"

Il Napoli potrebbe aver trovato il centrocampista che cercava in Sofyan Amrabat della Fiorentina. Il rapporto tra De Laurentiis e Commisso potrebbe influenzare l’affare.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Dopo il mancato arrivo di Gabri Veiga, il Napoli è ancora alla ricerca di un centrocampista per rinforzare la squadra di Rudi Garcia. Tra i nomi che circolano c’è Sofyan Amrabat, attualmente in forza alla Fiorentina ma con un futuro incerto.

Amrabat-Napoli: Una Trattativa Sempre più Calda

Secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sono buone possibilità che la trattativa vada in porto. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha da tempo messo gli occhi su Amrabat e vorrebbe portarlo in azzurro attraverso un prestito con obbligo o diritto di riscatto, piuttosto che un trasferimento a titolo definitivo.

Il Ruolo di Commisso

Un fattore che potrebbe agevolare l’affare è l’ottimo rapporto tra De Laurentiis e il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Secondo La Repubblica, Commisso è legato da “rapporti eccellenti” con il numero uno del Napoli, il che potrebbe facilitare la chiusura dell’operazione.

La Concorrenza del Manchester United

Nonostante l’interesse del Napoli, Amrabat è anche nel mirino del Manchester United. Tuttavia, i Red Devils non hanno ancora fatto un’offerta concreta, rendendo il Napoli sempre più favorito per accaparrarsi il talentuoso centrocampista marocchino.

Con questi elementi in gioco, la trattativa tra Napoli e Fiorentina per Amrabat sembra essere in una fase avanzata. Resta da vedere se le due parti riusciranno a trovare un accordo che soddisfi entrambe le esigenze.