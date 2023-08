Lavezzi ricorda il suo esordio con il Napoli: Sottile frecciata a Gabri Veiga

Ezequiel Lavezzi celebra il suo esordio con il Napoli su Twitter, sottolineando l’importanza dell’affetto dei tifosi azzurri. Frecciata a Gabri Veiga.

CALCIO NAPOLI. Ezequiel Lavezzi, noto come “Pocho“, ha scelto di celebrare un anniversario molto speciale su Twitter: “Un giorno come questo 16 anni fa, cominciavo a giocare nel Napoli Serie A. Sarò sempre grato per tutto quello che ho vissuto e l’affetto che mi è stato dato“. Queste parole hanno scatenato una vera e propria ondata di nostalgia tra i tifosi azzurri, che non hanno esitato a esprimere il loro amore per l’ex attaccante argentino.

Veiga e la Sua Scelta Controversa

Il tweet di Lavezzi arriva in un momento in cui i tifosi del Napoli sono ancora scottati dalla decisione di Gabri Veiga di trasferirsi all’Al-Ahli in Arabia Saudita, snobbando l’opportunità di giocare per il Napoli. La scelta di Veiga ha sollevato molte domande e critiche, soprattutto in confronto all’affetto e alla passione che giocatori come Lavezzi hanno dimostrato per la maglia azzurra.

L’Affetto dei Tifosi del Napoli

Il messaggio di Lavezzi, che è sembrato ai più una sottile stilettata a Veiga, ha ricevuto migliaia di commenti e condivisioni, molti dei quali sottolineano quanto sia importante l’affetto dei tifosi nella carriera di un calciatore. “Questo è qualcosa che Veiga non potrà mai comprare con tutti i soldi dell’Arabia Saudita”, ha commentato un tifoso, esprimendo un sentimento largamente condiviso.

Un Amore Ineguagliabile che Veiga Non Conoscerà mai

Mentre Lavezzi continua a essere una leggenda amata a Napoli, la recente scelta di Veiga serve come monito per i calciatori che valutano le opzioni di carriera. L’affetto dei tifosi e l’atmosfera di un club come il Napoli sono aspetti che non possono essere quantificati in termini monetari, ma che rimangono impressi nel cuore per sempre.