Lozano Vicino al Ritorno al PSV, Fonti Olandesi Confermano

Hirving Lozano potrebbe lasciare il Napoli per tornare al PSV Eindhoven. Fonti interne al club olandese confermano un’offerta di 10 milioni di euro più bonus.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il futuro di Hirving Lozano sembra sempre più lontano da Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo olandese Voetbal International, fonti interne al PSV Eindhoven confermano un’offerta di 10 milioni di euro più bonus per il talentuoso esterno messicano.

Lozano al PSV, le Cifre della Trattativa con il Napoli

L’offerta del PSV prevede un pagamento iniziale di 10 milioni di euro, con ulteriori bonus che potrebbero portare la cifra totale a 15 milioni. Una somma significativamente inferiore rispetto ai 45 milioni di euro spesi dal Napoli per acquistare Lozano nel 2019. Tuttavia, considerando che il giocatore è in scadenza di contratto e non rientra nei piani del nuovo allenatore Rudi Garcia, l’accordo potrebbe essere raggiunto molto presto.

Il Passato di Lozano al PSV

Lozano ha un passato glorioso con il PSV, squadra con la quale è diventato campione nazionale. Durante il suo periodo in Olanda, ha segnato 40 gol e fornito 23 assist in 79 partite ufficiali. Un ritorno al PSV potrebbe quindi essere una mossa gradita sia per il club che per il giocatore.

La Situazione al Napoli

Nell’ultima stagione con il Napoli, Lozano ha disputato 32 delle 38 partite di campionato, 20 delle quali da titolare. Tuttavia, nella prima partita di questa stagione contro il Frosinone, è rimasto in panchina, segno evidente che non rientra nei piani del nuovo tecnico Rudi Garcia.

Curiosità

Con la finestra di calciomercato che sta per chiudersi, gli occhi sono puntati su Lozano e sul suo possibile ritorno al PSV. Se la trattativa dovesse andare in porto, sarà interessante vedere come questa mossa influenzerà le dinamiche sia del Napoli che del club olandese.