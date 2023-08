Di Marzio: “Il PSV su Lozano, trattativa avanzata. il Napoli ha già il sostituto”

Ultimissime sul futuro di Hirving Lozano: Secondo Gianluca Di Marzio il PSV è pronto a riportare il messicano in Olanda. Lindstrom il possibile sostituto.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il calciomercato è in pieno fermento e il futuro di Hirving Lozano sembra sempre più lontano da Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, il PSV Eindhoven, squadra che ha lanciato Lozano nel calcio europeo, è tornato alla carica per il talentuoso esterno messicano.

Offerta e Contrattazione

La trattativa tra Napoli e PSV è già ben avviata. Gli olandesi hanno messo sul tavolo un’offerta di 10 milioni di euro più bonus. Anche se la richiesta del Napoli è leggermente superiore, le due parti sembrano vicine a un accordo, soprattutto considerando che il contratto di Lozano è in scadenza. Quello che ancora manca è l’accordo economico tra il Psv e Lozano per l’ingaggio

Lindstrom in Pole Position

Se la cessione di Lozano dovesse andare in porto, il Napoli ha già un piano B: Jesper Lindstrom dell’Eintracht Francoforte. Il giovane esterno danese è nel mirino del club partenopeo come possibile sostituto di Lozano.

Lozano e il suo Passato al PSV

Ricordiamo che Lozano è arrivato in Europa nel 2017 grazie al PSV, squadra con cui ha segnato 40 gol in 79 presenze. Con la maglia del Napoli, invece, il messicano ha contribuito alla vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, mettendo a segno 30 gol e fornendo 17 assist in 155 partite.

Il futuro di Lozano è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: se il messicano dovesse lasciare Napoli, il club azzurro è già pronto a muoversi sul mercato per trovare un degno sostituto.