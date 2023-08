Il Napoli vuole Lindstrom: offerta pronta!

Il Napoli vuole Jesper Lindstrom, esterno destro di proprietà dell’Eintracht Francoforte, pronta l’offerta di Aurelio De Laurentiis.

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli è ancora alla ricerca di un esterno destro, anche perché Lozano è praticamente fuori dal progetto della SSCN. Il messicano potrebbe fare la fine di Milik, che fu messo fuori rosa perché non voleva rinnovare il contratto.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “C’è ancora Jesper Lindstrom (23 anni ), pure lui sistemato tra le priorità, da inseguire: nel summit a più voci è spuntata la tentazione di osare, ma subito, magari oggi, presentando un’offerta all’Eintracht di 5 milioni di euro per il prestito e di 20 milioni per l’obbligo di riscatto, da esercitare tra un anno e pagandolo secondo scadenze ancora da definire.

È un’idea germogliata nella chiacchierata quotidiana che Adl si concede con l’intera area tecnica, è una tentazione per dare un impulso forte al mercato“.