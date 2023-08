Corriere dello Sport: “Gabri Veiga indeciso su Al-Ahli. ADL chiama l’agente. Il Napoli prova a riaprire la trattativa

Gabri Veiga non ha ancora firmato con l’Al-Ahli e il Napoli vuole riaprire la trattativa. Telefonata ADL -Pini Zahavi.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Attenzione perché la storia di Gabri Veiga potrebbe avere una svolta! Secondo il Corriere dello Sport, il giovane talento del Celta Vigo, che sembrava ormai diretto all’Al-Ahli, ha messo tutto in stand-by. E indovinate un po’? Il Napoli è tornato alla carica!

L’Offerta dell’Al-Ahli

Veiga ha davanti un’offerta pazzesca dall’Al-Ahli: 12 milioni di euro per cinque anni. Ma il ragazzo ha dei dubbi. Vuole davvero andare in Arabia Saudita?

Napoli di Nuovo in Corsa

De Laurentiis non ha perso tempo. Ha chiamato direttamente il manager di Veiga, Pini Zahavi, per dirgli che il Napoli è ancora interessato. Insomma, se Veiga ripensa alla sua scelta, a Napoli lo accoglieranno a braccia aperte.

E Ora?

Veiga è in bilico. Da una parte, c’è un sacco di soldi dall’Al-Ahli. Dall’altra, c’è la possibilità di giocare in Serie A e magari anche in Champions League con il Napoli. La palla è nel suo campo.