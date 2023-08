Risiko Napoli: Il Classico Gioco da Tavolo Diventa una Battaglia tra i Quartieri della Città!”

Risiko Napoli è la nuova edizione del popolare gioco da tavolo, ambientata nella città partenopea. I quartieri di Napoli diventano i nuovi territori da conquistare.

Se siete fan di Risiko e amate Napoli, preparatevi a unire le vostre due passioni! Risiko Napoli è la nuova edizione del famoso gioco da tavolo di strategia, e questa volta il campo di battaglia è la città di Napoli e il suo affascinante Golfo.

Risiko Napoli: Un Gioco per Tutti

Questo gioco è adatto sia per adulti che per bambini dai 10 anni in su. Tutto ciò che serve per iniziare una partita sono 3-4 giocatori. E se avete armate extra da altre scatole, potete aggiungere fino a 2-3 giocatori in più!

Quartieri in Guerra

Dimenticate la Kamchatka e la Siberia. In Risiko Napoli, i territori da conquistare sono i quartieri della città, da Posillipo a Scampia, dal Vomero a Fuorigrotta. Ogni quartiere è un territorio da conquistare, e la rivalità tra i quartieri è più accesa che mai.

Regole e Modalità

Il gioco offre due modalità: una con la regola Time Attack e una senza. Le regole base rimangono le stesse, rendendo questa edizione facilmente accessibile anche per chi non ha mai giocato a Risiko.

Un’Edizione Speciale per un’Occasione Speciale

Creato originariamente negli anni ’50 per insegnare la geografia ai bambini, Risiko è diventato un fenomeno globale. Per celebrare il 45° anniversario del gioco, Spin Master ha lanciato questa edizione speciale dedicata a Napoli. Il gioco include 10 municipalità e 42 distretti, raggruppati in 6 “continenti” da conquistare.

Un Regalo Perfetto

Con Natale alle porte, Risiko Napoli potrebbe essere il regalo perfetto per gli appassionati di giochi da tavolo e per tutti coloro che amano la città di Napoli.

Risiko Napoli è più di un semplice gioco da tavolo; è un modo per esplorare e celebrare la città di Napoli e le sue diverse zone. Che la battaglia tra i quartieri abbia inizio!