Il Napoli tenta lo sgarbo alla Juventus: De Laurentiis prepara l’investimento ‘anticipato’

Il Napoli di De Laurentiis è pronto a fare un’offerta per Jesper Lindstrom, un obiettivo anche della Juventus.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli è sempre alla ricerca di nuovi talenti per rafforzare la squadra, e sembra che il presidente Aurelio De Laurentiis abbia messo gli occhi su Jesper Lindstrom, il giovane talento danese attualmente in forza all’Eintracht. Ma c’è un twist: Lindstrom è anche un obiettivo della Juventus, rendendo questa potenziale mossa un vero e proprio sgarbo nei confronti della Vecchia Signora.

L’Offerta del Napoli

Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli è pronto a fare un’offerta all’Eintracht di 5 milioni di euro per il prestito di Lindstrom, con un obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Questa offerta potrebbe essere presentata già oggi, e i dettagli sul pagamento saranno definiti in seguito.

Perché Lindstrom?

Lindstrom è un esterno offensivo molto versatile, capace di giocare anche come trequartista. È visto come un’ottima opzione per il Napoli, specialmente se Hirving Lozano dovesse lasciare la squadra. Inoltre, Lindstrom ha già impressionato il Napoli durante gli ottavi di Champions League, aumentando ulteriormente l’interesse del club partenopeo.

La Risposta della Juventus

Giuntoli, DS della Juventus ha mostrato grande interesse per Lindstrom, specialmente come possibile sostituto di Federico Chiesa, che è finito nuovamente nel mirino del Liverpool. Se il Napoli riuscisse ad assicurarsi Lindstrom, sarebbe un duro colpo per la Juventus e un segnale forte nel mercato calcistico italiano.

Con il mercato estivo che si avvicina alla sua conclusione, il Napoli sta cercando di fare mosse decisive. L’acquisto di Jesper Lindstrom potrebbe non solo rafforzare la squadra, ma anche mandare un messaggio forte ai rivali della Juventus. Resta da vedere se De Laurentiis riuscirà a concludere questo affare audace.