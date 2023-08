Lindstrom accetta il Napoli: De Laurentiis, offerta all’Eintracht

Jesper Lindstrom vuole il Napoli, il giocatore accetta la proposta economica della società di Aurelio De Laurentiis che tratta con l’Eintracht Francoforte.

Notizie Calciomercato Napoli – Il nome di Lindstrom viene rilanciato con forza in questi giorni. L’affare Gabri Veiga scotta ancora, ma era impossibile per il Napoli pareggiare l’offerta economica da 12,5 milioni di euro fatta dall’Al-Ahli. Al massimo la società partenopea poteva chiudere prima l’operazione, questa è l’unica contestazione che può essere mossa nei confronti della SSCN.

Intanto l’affare Lindstrom è in una fase cruciare, con De Laurentiis che tratta con l’Eintracht Francoforte per portare il giocatore in azzurro.

Calciomercato: Lindstrom-Napoli, la trattativa

Ecco quanto scrive Il Mattino nell’edizione odierna: “L’esterno dell’Eintracht ha un accordo sulla parola con il Napoli ma tra i tedeschi e gli azzurri non c’è ancora intesa. Da Francoforte chiedono almeno 25 milioni di euro, De Laurentiis vorrebbe un prestito con riscatto tra 12 mesi. Intermediari sono già in azione, ma anche in questo caso sono sempre e solo De Laurentiis e il suo uomo dei conti, Chiavelli, a occuparsi di tutto. Il classe 2000 ha in ogni caso dato già il suo ok per lasciare la Germania e sbarcare in serie A. Vedremo l’evoluzione della trattativa“.