Napoli-Sassuolo: Natan scalpita, andrà in panchina? La decisione di Garcia

La formazione del Napoli che sfida il Sassuolo non vede Natan titolare, il difensore brasiliano verrà sostituito da Juan Jesus.

Notizie Calcio Napoli – In tanti aspettano di vedere l’esordio dal primo minuto di Natan, che contro il Frosinone è rimasto in panchina per tutta la partita. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, il difensore brasiliano preso per sostituire Kim, guarderà di nuovo il match dalla panchina dello stadio Maradona.

Napoli-Sassuolo: Natan e Cajuste in panchina

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport, la formazione del Napoli che sfida il Sassuolo sarà praticamente quella che la scorsa stagione ha dominato su tutti i campi della Serie A, portando il terzo scudetto in casa azzurra dopo 33 anni di attesa.

I due nuovi acquisti: Natan e Cajuste saranno in panchina per Napoli-Sassuolo, almeno questo emerge dalle probabili formazioni che vengono fornite da Corriere dello Sport. Cajuste al suo esordio ha fatto vedere qualche buono spunto, in termini di fisicità e tecnica, ma ha dimostrato anche una carenza dal punto vista tattico e di personalità. Al posto di Cajuste giocherà Anguissa mentre in difesa al posto di Natan giocherà Juan Jesus.