Zampini non ci sta: “Fake news sulla Juventus. Paese allo sbando con i giornali che fanno i passacarte delle Procure”

Zampini critica duramente la diffusione di notizie false sulla Juventus, affermando che il paese è in uno stato di caos.

Il direttore di Juventibus, noto come Massimo Zampini, si è scagliata veementemente contro l’ondata di attacchi mediatici rivolti al club bianconero. Da diversi mesi, Zampini è impegnato in una sorta di crociata sui social media, denunciando le continue accuse dei giornalisti e dei media nei confronti della Juventus, coinvolta in varie inchieste. Questa volta, la scintilla è stata accesa dalle dichiarazioni di Carnevali al Foglio Sportivo, riguardo agli avvenimenti che coinvolgono la squadra bianconera.

CAOS JUVENTUS, CARNEVALI ACCENDE LA ‘SCINTILLA’: LA REAZIONE DI ZAMPINI

Secondo Carnevali, molti club sono coinvolti in situazioni simili e ne seguiranno altre.

“Beh, di società ne sono state coinvolte tante e penso ce ne saranno tante di più. Oggi, quando si parla di comunicazione, il calcio dà grandissima visibilità. I vertici di Rcs mi dicevano che hanno venduto più copie su questo che su altri grandi eventi sportivi. Noi siamo tranquilli, l’importante è fare le cose con correttezza”.

Zampini ha colto l’occasione per esprimere la sua opinione su Twitter:

“Non conviene scrivere contro la Juve, è la squadra più tifata”. Carnevali smonta la fake news per eccellenza e racconta bene come vende RCS, come operano molti media sportivi italiani e questo paese allo sbando che si eccita quando i giornali fanno i passacarte delle procure”.

Poi un tifoso ha commentato: “È la squadra che ha più tifosi ma è una maggioranza assai relativa. Ad andare in culo alla Juventus, in questo paese, hai un sacco da guadagnare e ben poco da perdere”.

Zampini ha replicato: “Ovvio, verità storia indiscutibile, matematicamente facilmente dimostrabile. Basti vedere i vip juventini, che fanno a gara a nascondersi al contrario di qualunque altra tifoseria”.