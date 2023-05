Clamoroso retroscena su De Laurentiis: “Mi presentai con un assegno da 120 miliardi di lire. Ferlaino mi fece causa”

Il clamoroso retroscena su Aurelio De Laurentiis e l’inizio della sua carriera con il Napoli che sarebbe potuta iniziare prima.

L’avventura di Aurelio De Laurentiis a Napoli sarebbe potuta iniziare molto prima, come ha rivelato lo stesso imprenditore cinematografico durante un’intervista esclusiva al quotidiano La Repubblica. L’ingresso di De Laurentiis nel mondo del calcio napoletano è avvenuto solo nel 2004, quando ha effettivamente acquisito il Napoli, portando avanti un’impresa straordinaria che ha portato il club dalla Serie C ai vertici del calcio europeo. A tal proposito è spuntato un clamoroso retroscena che ha dell’incredibile e che spiega come la carriera di De Laurentiis a Napoli sarebbe potuta cominciare prima.

DE LAURENTIIS PRESIDENTE DEL NAPOLI: IL CLAMOROSO RETROSCENA

Lo stesso presidente del Napoli De Laurentiis ha raccontato di aver presentato un assegno della Bnl dal valore di 120 miliardi di lire nel 1999, con l’intenzione di acquistare il club partenopeo.

Durante la conferenza stampa, De Laurentiis ha strappato l’assegno in due parti, affermando che avrebbe riunito i due pezzi una volta completata l’analisi finanziaria approfondita. Tuttavia, il precedente presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, ha deciso di intentare una causa legale, sostenendo che l’azione di De Laurentiis aveva distratto la campagna abbonamenti del club. Di fronte a questa situazione, De Laurentiis ha preferito tornare negli Stati Uniti.

Il presidente del Napoli ha poi rivelato di aver appreso nel 2004, leggendo i giornali durante una vacanza a Capri, che il Napoli era in fallimento. In risposta a questa notizia, il presidente del Napoli ha preparato assegni circolari per un totale di 37 milioni di euro.

“Nel 1999, ricordo come se fosse ieri, mi presentai ai giornalisti con un assegno della Bnl di 120 miliardi di lire per comprare il Napoli, lo strappai in due e dissi che lo avrei riunito dopo aver fatto la due diligence. Ferlaino mi fece causa, adducendo che gli avevo distratto la campagna abbonamenti. Tornai negli States. Nel 2004 in vacanza a Capri appresi dai giornali che il Napoli era fallito. Preparai 37 milioni in assegni circolari”, le parole di De Laurentiis.

Questa testimonianza rivela l’interesse di lunga data di De Laurentiis per il club azzurro e il suo desiderio di rilevarlo fin dall’inizio degli anni ’90.