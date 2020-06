Warzone, aggiornamento quarta stagione: ecco la data

L’aggiornamento di Cod Warzone per la quarta stagione è in programma in data mercoledì 10 giugno, lo riporta il sito specializzato Codwarzone.it.

Novità sulla data dell’aggiornamento per la quarta stagione di Cod Warzone. Secondo quanto riferito dal profilo twitter di VGC news l’update è in programma per il 10 giugno 2020. Da questo profilo già in passato erano arrivati indiscrezioni, poi confermate, di aggiornamenti per quanto riguarda Call of Duty e Warzone.

Va ricordate che l’update del battle royale di Infinity Ward e Activision era stato rimandato in seguito alla morte di George Floyd. L’omicidio dell’uomo ucciso dalla polizia a Minneapolis ha fatto scattare numerose proteste, non solo negli USA ma in tutto il mondo. Anche gli sviluppatori di Warzone sono scesi in campo lanciando una campagna contro il razzismo e decidendo di non partire l’aggiornamento. Anche Playstation ha rimandato un evento organizzato nell’ambito del lancio della nuova console Ps5.

Data aggiornamento quarta stagione Warzone

Solo qualche giorno fa erano appare delle informazioni di file riportate dai dataminers, che facevano capire come l’update di Warzone era imminente. L’attesa sta crescendo tra la platea di giocatore del battle royale, che sta conquistando milioni di giocatori in tutto il mondo.

Ora la data dell’aggiornamento della quarta stagione di Warzone appare imminente. Il 10 giugno con ogni probabilità tutti gli appassionati del gioco, potranno scaricare la nuova versione del gioco. Ci si attendono delle novità dal punto di vista della armi, ma anche della mappa e di qualche funzionalità del gioco. In queste settimane sono uscite fuori molte indiscrezioni, ma bisognerà attendere di scaricare l’update di Warzone per capire quali effettivamente faranno parte della quarta stagione. Intanto nelle varie community social si dibatte già su quanto sarà ‘pesante’ il prossimo aggiornamento. Fino ad ora gli sviluppatori ci hanno sempre orientato su file di almeno 15/20 Gb, mettendo in difficoltà molti hard disk.