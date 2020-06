Ufficiale: data e ora aggiornamento quarta stagione Warzone

Arriva la data ufficiale e l’orario per l’aggiornamento della quarta stagione di Warzone. Lo rivelano gli sviluppatore di Infinity Ward.

Un post su twitter ha fatto scatenare i player di tutto il mondo. Da questa sera alle 23 si conosceranno le novità sul nuovo aggiornamento per Call of Duty Modern Warfare e Warzone. Ora è ufficiale la quarta stagione di Warzone sarà disponibile in Italia a partire dalle 8 del mattino di giovedì 11 giugno 2020.

Va ricordato che l’aggiornamento era stato rinviato, a causa delle proteste seguite all’omicidio di George Floyd negli Usa. Gli sviluppatori di Activision e Infinity Ward hanno avviato quindi una dura protesta contro il razzismo, visibile con chiari messaggi durante il gioco. In questi giorni si era parlato dell’aggiornamento in arrivo per oggi, ma alla fine tutto è slittato a domani, quando ci sarà anche la presentazione dei giochi per Ps5. Non è escluso che si possa avere qualche novità anche sulla console next gen.

Ufficiale, Warzone aggiornamento quarta stagione: peso download

Ora che si ha la sicurezza di data e ora della nuova stagione di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, i player sono ‘preoccupati’ dal peso del downolad. Ashton Williams communication manager di Infinity Ward ha fatto sapere che il peso del downolad di Warzone e Cod sarà molto elevato. Si parla – come riportato da Codwarzone.it – di oltre 35 gb per Ps4 ed ancora qualcosa in più per Xbox e Pc. Ma aspettate a comprare un nuovo hard disk. Lo stesso communication manager ha anche specificato che l’aggiornamento peserà complessivamente per soli 4 GB in più sulle console, data la grande quantità di dati che saranno riscritti.

Ora è ufficiale la quarta stagione di Warzone sarà disponibile da domani in Italia: ma cosa si dovranno attendere i player? Sicuramente un aggiornamento della mappa di Verdansk, dato che sono stati già trovati dei file di gioco con una nuova versione.