Coppa Italia: l’orario di Napoli-Inter non è ancora ufficiale. Biglietti, ok al rimborso

L’orario di Napoli-Inter semifinale di ritorno di Coppa Italia non è ancora ufficiale. Il match è previsto per sabato 13 alle 20.45 allo stadio San Paolo.

Manca ancora l’ufficialità per l’orario di Napoli-Inter partita di semifinale di Coppa Italia che si giocherà sabato prossimo allo stadio San Paolo. La gara è prevista per le 20.45 ma secondo quanto fa sapere Repubblica manca ancora l’ufficialità da parte della Lega Calcio, che ha avuto il via libera verbale ma deve avere una una deroga formale da parte del governo, dato che le manifestazioni agonistiche sono state proibite fino al 14 giugno.

Non solo per l’orario di Napoli-Inter ma anche per i biglietti ci sono delle novità. I tagliandi saranno rimborsati, dato che nessuno può accedere allo stadio San Paolo a causa dell’emergenza coronavirus. Il Napoli dovrà fare a meno del suo dodicesimo uomo in campo, mentre i nerazzurri avevano potuto giocare la gara d’andata con la presenza del proprio pubblico.