La Uefa ha chiesto ai tifosi di commentari sui social il gol di Dries Mertens, messo a segno con il Barcellona nell’andata degli ottavi di Champions League.

La rete di Dries Mertens messa a segno con il Barcellona fa ancora parlare. La prodezza del calciatore belga è stata tirata in ballo dalla Uefa che sui propri canali social ha chiesto ai tifosi di descrivere con una parola il capolavoro del belga. Un tiro di grande potenza e precisione, che si è insaccato alle spalle di un Ter Stegen immobile. Il video ha avuto centinaia di commenti e reazioni, non solo da parte di tifosi del Napoli in delirio.

Tra i vari commenti c’è chi ha definito il gol di Mertens come: ‘la grande bellezza” oppure ‘leggendario’. Altri hanno scritto che l’hanno definito ‘sexy’, ‘orgasmo’ o ‘cazzimma d’autore’ per avvicinare ancora di più Mertens alla napoletanità.

Mertens ed il rinnovo

Proprio il gol di Mertens con il Barcellona ha sancito, semmai ce ne fosse bisogno, l’importanza del calciatore per la squadra partenopea. Aurelio De Laurentiis già da tempo stava pensando a ricucire i rapporti con il belga per rinnovare il contratto. Domenica c’è stato l’incontro decisivo che ha sbloccato l’affare e appianato le divergenze che c’erano state nei mesi scorsi. Il Napoli vuole Mertens ed il calciatore vuole restare. Il matrimonio si farà, bisogna solo mettere nero su bianco, ma oramai i timori che il belga possa andare via sono superati. Anche il tecnico Gennaro Gattuso ha spinto molto per tenere il giocatore in rosa. Un ulteriore segnale che anche il tecnico calabrese resterà in maglia azzurra anche nella prossima stagione. A fare concorrenza al belga, però, potrebbe non esserci più Milik. L’attaccante polacco è sulla lista di sbarco, anche perché non trova l’accordo per il rinnovo. Al suo posto si parla di un interessamento del Napoli per Belotti.