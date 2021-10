Valori in crescita per la rosa del Napoli: De Laurentiis ringrazia Spalletti

Il valore della rosa del Napoli cresce con il lavoro di Luciano Spalletti. Gazzetta dello Sport mette in evidenza il dato in crescita. Il Napoli è primo in classifica, ma soprattutto ha ritrovato ha trovato compattezza e solidità nel gruppo. Sette vittorie consecutive non si centrano a caso. I numeri di Spalletti parlano chiaro, ma volendo toccare ferro, c’è da essere comunque soddisfatti. Il gioco degli azzurri è piacevole, ma sa adattarsi anche alle diverse difficoltà si pongono di partita in partita. Il Napoli sa soffrire e anche dominare. Ovviamente ci saranno dei momenti difficili, ma per ora bisogna godersi il momento.

Un momento d’oro per Spalletti capace di aumentare il valore della rosa del Napoli attraverso il suo lavoro. Basti pensare che in questi mesi, secondo Gazzetta dello Sport il costo dei singoli cartellini dei giocatori azzurri ha avuto un suprlus di 100 milioni di euro rispetto ad inizio stagione.

Ecco quanto scrive Gazzetta: