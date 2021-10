Anguissa terzo nella Top Tmw: “Quasi perfetto”

Frank Anguissa nella Top 100 di Tuttomercatoweb, il centrocampista del Napoli impressiona praticamente tutti. Il centrocampista del Camerun è arrivato in azzurro sotto traccia. L’acquisto di Anguissa sembrava poco più di un ripiego, anche se molti addetti ai lavori che lo avevano visto giocare al Fulham avrebbero scommesso su di lui. Quel che conta è la realtà dei fatti. Anguissa insieme ad Osimhen sono sicuramente due piacevolissime scoperte di questo Napoli. Del nigeriano si era visto qualcosa lo scorso anno, quando fu frenato dagli infortuni. Mentre Anguissa arrivato quest’anno ha sorpreso.

Intanto Anguissa si piazza terzo nella top 100 Tmw ecco quanto viene scritto sul portale:

Al 3° posto c’è ANDRE’ ZAMBO ANGUISSA del Napoli (media voto 6,9)

E dire che qualcuno lo vedeva come una soluzione di ripiego, poco più che un’alternativa rispetto a quelli che sembravano i principali obiettivi. Nelle ultime battute del mercato il Napoli ha scelto di scommettere su André Anguissa dopo la retrocessione col Fulham e complici i tanti infortuni a centrocampo è stato lanciato titolare contro la Juventus con un solo allenamento agli ordini di Spalletti. Prestazione super convincente, 7 in pagella e maglia da titolare conquistata. Dopo l’esordio sono arrivate altre gare ai limiti della perfezione, con altri due 7 in pagella e addirittura un 7,5 prima del 6 di Firenze. Un impatto davvero importante, che ha certamente contribuito alla striscia di 7 vittorie consecutive del Napoli capolista.

Serie A

5 partite, 450 minuti

I voti di TMW in campionato

Napoli-Venezia /

Genoa-Napoli /

Napoli-Juventus 7

Udinese-Napoli 7

Sampdoria-Napoli 7,5

Napoli-Cagliari 7

Fiorentina-Napoli 6

Media voto: 6,9