Ufficiale Bakayoko al Napoli: arriva l’annuncio atteso

Ufficiale: Tiémoué Bakayoko è un calciatore del Napoli, ad ufficializzare l’acquisto è il sito della Lega Calcio.

Il Napoli nel finale di mercato piazza un grande colpo con l’acquisto di Tiémoué Bakayoko. Un acquisto quello di firmato Cristiano Giuntoli passato fin troppo in secondo piano a causa della questione Juve-Napoli. Il centrocampista francese arriva in prestito oneroso dal Chelsea che contribuirà anche al pagamento dello stipendio. Bakayoko è sicuramente un acquisto molto gradito a Gennaro Gattuso che ora ha un calciatore fisico e dalla struttura fisica importante in mezzo al campo. Un incontrista che può dare una grande mano nel 4-2-3-1 che ha in mente il tecnico.

Con Bakayoko ufficiale al Napoli non si chiude il mercato degli azzurri che devono piazzare ancora qualche esubero. Ounas andrà al Cagliari, mentre per Milik sono chiuse tutte le porte, resterà in azzurro ma da separato in casa. Se non si troverà una soluzione il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a prendere anche dei provvedimenti legali nei confronti dell’attaccante polacco.