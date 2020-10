Fedele: “Napoli, giusto non partire. La gente è malpensante”

Enrico Fedele dirigente sportivo e commentatore tv ha parlato a Radio Marte della questione Juve-Napoli e della mancata partenza per Torino.

Secondo Enrico Fedele il Napoli ha fatto “benissimo a non andare a Torino”. Ecco quanto ha detto il dirigente sportivo su Juve-Napoli, durante una intervista a Radio Marte:

Che il calcio sia trattato in una maniera diversa è nella regola. Che per mandare avanti il calcio si sia arrivato a un compromeso è chiaro ma ci sono falle enorme. Ci si è dati un impegno, l’importante era la salute. Tutti sapevano che l’ASL sovraintende. La gente è convinta che De Laurentiis abbia chiamato qualcuno per non partire ma non ci sono prove per dire questo. La gente però è malpensante. L’ASL non ha impedito di uscire ma è come stare ai domiciliari: se esci poi è una tua responsabilità penale. De Laurentiis non poteva far altro che attenersi a quanto spiegato. Le ASL hanno discrezionalità. Secondo i malpensanti, tale discrezionalità è stata spinta per poterla fare. Io non ci credo. De Laurentiis ha fatto benissimo a non andare, ha fatto super bene. Sia per la salute che perché si poteva verificare la stessa cosa accaduta al Genoa.

La Lega calcio non ha niente. L’arbitro ha fatto un referto che andrà al Giudice Sportivo. Il Napoli oggi preannuncia reclamo con causa di forza maggiore e il Giudice ha il dovere di esaminare.