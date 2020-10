Marcello Chirico su calciomercato.com mette nel mirino il Napoli, De Luca e De Laurentiis per la vicenda relativa alla sfida con la Juve.

L’onda lunga di Juve-Napoli non è ancora terminata, Chirico spara a zero su De Laurentiis e De Luca ed in un pezzo on line scrive che presidente della SSCN e Governatore della Regione Campania, hanno confezionato il classico “pacco, doppio pacco e controppaccotto“. Insomma ancora una volta, come sempre o quasi, non si perde occasione per scadere in inutili luoghi comuni. Quelli che ci hanno ammorbato nella prima fase dell’emergenza covid, con molti personaggi del mondo della televisione che sono scaduti nel ridicolo con le loro affermazioni su Napoli ed i napoletani. Nel pezzo non si fa riferimento alla farsa dello Stadium con tanto di inno e tifosi e nemmeno si accenna al fatto che Agnelli abbia parlato di rispetto delle regole. Frase pronunciata da chi allo Stadium espone scudetti ritirati dalla giustizia, che ha mandato la Juve in Serie B e quasi per miracolo non è stata cancellata dai professionisti.

Chirico insinua nel pezzo che il presidente del Napoli, De Laurentiis e De Luca si siano praticamente messi d’accordo per bloccare la squadra azzurra. Addirittura si parla di “sensazione fortissima è che la sceneggiata andata in scena tra sabato sera e l’intera domenica non abbia avuto affatto scopi filantropici (la salvaguardia della salute pubblica) ma il mero interesse di una società a non giocare la gara con la Juve perché privo di alcuni protagonisti importanti“.

De Laurentiis, De Luca e il Napoli mirino di Chirico: la risposta del web

Non sono mancanti tantissimi commenti al pezzo dove si insinua una sorta di commistione tra presidente della SSCN e della Regione Campania. Tantissimi hanno ricordato la necessità di tutelare la salute pubblica, mentre qualcuno ha parlato anche del caso Suarez. Caso di cui si sta parlando di meno anche grazie a Juve-Napoli. Ma c’è anche chi ha ricordato che quanto scritto nel pezzo potrebbe dare adito anche a qualche denuncia.