Juve-Napoli non si è giocata sul campo, ma allo Stadium c’erano tifosi, anche i vip showgirl, politici e personaggi famosi.

Lo Stadium come una mega teatro all’aperto, dove è andata in scena la farsa della domenica sera. Uno spettacolo teatrale che evidentemente qualcuno non ha voluto proprio perdersi, nonostante il finale già scritto. Come racconta il Corriere dello Sport a Torino, allo Stadium, c’erano anche i tifosi nonostante la pioggia battente. Sono arrivati pure i vip che non hanno voluto far mancare il loro apporto alla squadra in una partita delicate come Juve-Napoli. Una prima sfida scudetto con i bianconeri di Pirlo in difficoltà dopo le prime due giornate. Ecco perché, nonostante le restrizioni covid, chi ha potuto entrare allo stadio ha voluto comunque far sentire la propria presenza alla squadra del cuore.

La vittoria è arrivata facile facile per gli uomini di Pirlo, tutto in scioltezza, praticamente senza giocare. Il finale della farsa teatrale, infatti, era già scritto il Napoli aveva fatto sapere che non si sarebbe presentato. Una scelta dettata nono da uno sfizio personale, ma bensì dalle restrizione imposte dall’autorità sanitaria locale, che in tempo di pandemia, forse, qualche titolo per parlare lo hanno. Nonostante tutto nessuno si è voluto perdere lo spettacolo di vedere la vittoria della Juve che non ha avuto bisogno nemmeno di tirare un calcio al pallone. Non è mancato il sostegno dei tifosi che sotto il diluvio delle 19.37 hanno accolto la squadra al grido: “Andiamo a vincereee”. Il motto dei bianconeri è stato rispettato: “Vincere è l’unica cosa che conta“.