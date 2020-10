Bakayoko al Napoli, pronta la firma: annuncio ufficiale imminente

Tiemouè Bakayoko al Napoli firma vicinissima, il calciatore ha svolto ieri le visite mediche a Villa Stuart a Roma, oggi l’annuncio.

Gennaro Gattuso potrà avere quel centrocampista che tanto ha chiesto: Tiemouè Bakayoko è pronto alla firma con il Napoli, lo scrive Tuttosport. Il giocatore arriva dal Chelsea con la formula del prestito oneroso senza diritto di riscatto. Il club inglese parteciperà al pagamento dello stipendio del giocatore. Ieri il centrocampista francese ha svolto le visite mediche a Villa Stuart a Roma e qualora non ci dovesse essere alcun impedimento oggi firmerà con il Napoli. Il calciatore si sottoporrà ad un secondo tampone e potrà anche raggiungere la squadra a Castel Volturno per cominciare gli allenamenti.

Bakayoko firma oggi con il Napoli, ma arriva in un momento estremamente delicato, in cui si parla poco di calcio giocato. Il centrocampista si è trovato a vivere da spettatore ad una situazione paradossale per la sfida Juve-Napoli, gara mai giocato e che gli azzurri potrebbero addirittura perdere a tavolino. In ogni caso il calcio va avanti, seppur tra mille polemiche, quindi bisogna pensare anche al campo. Bakayoko potrà essere un ottimo rinforzo per il 4-2-3-1 di Gattuso, ora non resta che attendere l’annuncio ufficiale che dovrà arrivare antro la chiusura del calciomercato in Italia.