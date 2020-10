Napoli, giocatori in ritiro a Castel Volturno: resteranno in quarantena

Castel Volturno sarà il ritiro del Napoli per i prossimi 14 giorni, i giocatori resteranno in quarantena nel centro sportivo casertano.

Resteranno tutti a Castel Volturno in quarantena i calciatori del Napoli dopo la scoperta dei casi positivi in squadra. La squadra non è partita per Torino dopo il blocco da parte dell’Asl Napoli 1 che ha fermato la squadra di propria iniziativa. Ora il club azzurro rischia di perdere per 0-3 a tavolino, ma il protocollo della Figc può salvare la squadra partenopea, dato che la decisione non è arbitraria della SSCN ma è dettata da autorità sanitarie locali. In ogni caso la squadra resterà in isolamento fiduciario e domattina si recherà al San Paolo per un nuovo giro di tamponi per tutti. Bisogna tenere sotto controllo anche Zielinski ed Elmas che sono risultati positivi al covid.

Il Napoli in quarantena con ritiro a Castel Volturno era stato segnalato anche da . Il giornalista napoletano aveva scritto: “Ritiro forzato per il Napoli. La Regione Campania (ASL) è irremovibile “tutti in isolamento fiduciario”. Già da stasera o al massimo domattina i calciatori saranno a Castel Volturno per potersi allenare e ci resteranno per due settimane”. A questo punto non si dovrebbe giocare nemmeno la gara con l’Atalanta.