Se il Napoli non gioca contro la Juve può perdere per 0-3 a tavolino, a quel punto il protocollo Figc potrebbe essere chiamato in causa.

Tutto fa pensare che sta per innescarsi una battaglia legale. Il Napoli rischia la sconfitta a tavolino, ma nel protocollo Figc ci sono dei passaggi che favoriscono gli azzurri. Per ora la gara non è stata spostata, anzi è stata confermata. La squadra di Gennaro Gattuso, però, è stata fermata dall’Asl e da De Laurentis prima di mettersi in viaggio per Torino. Ci si trova in un limbo in cui la salute e gli interessi sportivi cozzano tra di loro. Nella serata di ieri anche la Juventus ha fatto sapere di essere pronta a scendere in campo, nonostante ci siano dei positivi anche tra i collaboratori bianconeri e la squadra sia in isolamento fiduciario.

Sconfitta a tavolino per il Napoli: cosa dice il protocollo Figc

Juve-Napoli potrebbe essere decisa a carte bollate. L’Asl ha fermato gli azzurri, ma in un passaggio del protocollo viene chiarito che le disposizione possa essere applicata “e fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali, non ché della Federazione Italiana Giuoco Calcio“. Questo sembra essere proprio il caso del Napoli che è stato fermato dall’autorità sanitaria locale a seguito degli screening per arginare la diffusione del coronavirus.

Il protocollo Figc potrebbe salvare il Napoli dalla sconfitta a tavolino, ma al momento bisogna ancora attendere. Ufficialmente non si sa ancora se la gara sarà rimandata, annullata o ci sarà bisogno dell’intervento del giudice sportivo. Su questa situazione il caos è ancora tanto e mette in mostra molte lacune di un regolamento e di un protocollo che sembra non essere del tutto chiaro. Bisognerà capire come si andrà avanti in questa situazione, che sicuramente creerà un precedente anche per altre gare di Serie A.