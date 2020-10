La Juventus scenderà in campo senza il Napoli. Azzurri bloccati da Asl e regione. il club di agnelli spera nella vittoria a tavolino.

JUVENTUS IN CAMPO SENZA IL NAPOLI

La Juventus ha comunicato che domani sera si presenterà in campo all’Allianz Stadium senza il Napoli. Davanti alla decisione dell’Asl 1 di Napoli di bloccare la partenza degli azzurri alla volta di Torino.

In assenza di comunicazioni ufficiali, la società bianconera annuncia in una nota che scenderà in campo anche senza il Napoli.

“Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli, come previsto dal calendario della Lega di Serie A”.

Un bruttissimo gesto, quello della società di agnelli verso il Napoli e verso il mondo del calcio, flagellato dalla furia del Covid.

La notizia della mancata partenza da parte del Napoli per Torino in vista del big match contro la Juventus in programma domani fa scattare l’allarme in Serie A.

Dal canto suo la società bianconera ha voluto chiarire la propria posizione sulla questione tramite un comunicato ufficiale che fa cadere le braccia agli amanti del calcio.

COSA DICE IL REGOLAMENTO

La Juventus spera nel 3-0 a tavolino, qualora il Napoli non si presentasse. Ma il regolamento da ragione agli azzurri. Stando al comunicato pubblicato dalla Lega, una gara può essere rinviata a causa di provvedimento delle autorità statali o locali,

Sembrerebbe essere proprio il caso odierno. “Il Consiglio di Lega del 30 settembre – 1° ottobre 2020 (…) ha deliberato di disporre, in via transitoria, eccezionale e limitatamente alla corrente stagione sportiva 2020/2021 – indipendentemente da quanto disposto da altre norme e/o regolamenti applicabili alla singola competizione e FATTI SALVI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DALLE AUTORITÀ STATALI O LOCALI nonché della Federazione Italiana Giuoco Calcio – le seguenti regole per le ipotesi di positività al virus SARS-CoV 2 dei calciatori dei Club partecipanti alle Competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (che abbiano determinato il conseguente isolamento/quarantena per uno o più calciatori o per intere squadre (…)”.

Il Napoli è stato fermato da Regione Campania e ASl Na 1, quindi il rinvio è a norma di regolamento, non si capisce dove voglia arrivare la Juventus con questa pantomima. Se la Juventus scenderà in campo senza il Napoli, sarà solo ed esclusivamente sotto la propria responsabilità. Se questo è lo stile Juve…