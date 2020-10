Juve-Napoli verso il rinvio lo dice il consigliere della Figc Lo Monaco e viene riportato da un tweet di Radio Kiss kiss Napoli.

Manca ancora l’ufficialità ma Juve-Napoli va verso il rinvio. A dirlo è anche il consigliere Figc Lo Monaco: “Juventus-Napoli sarà rinviata. Si va verso questa strada: la circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento dell’Asl è legittimo, la norma è chiara“. In queste ore si è parlato molto proprio di una sconfitta per 0-3 a tavolino degli azzurri, ma secondo il protocollo Figc questa possibilità sembra essere esclusa. In ogni caso restano ore di attesa per la società ed i tifosi azzurri, che vogliono sapere quale sarà l’esito di questa vicenda. Va ricordato che anche la Juventus è in isolamento fiduciario a causa del coronavirus.

Intanto lo stesso Lo Monaco, sempre attraverso Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto su un’altra vicenda che riguarda la squadra azzurra. Si è parlato di presunte pressioni da parte del Napoli sull’Asl per bloccare la squadra in Campania prima della partenza. Ecco quanto riferito da Lo Monaco: “Che il Napoli abbia fatto pressioni su Regione o Asl resta un futile ed inutile chiacchiericcio da bar sul quale è inutile soffermarsi“.