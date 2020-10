CorSport – Juve, ecco cosa deve fare per lo 0-3 a tavolino al Napoli

Il Napoli non è partito per Torino a causa dei due positivi per coronavirus e Juve-Napoli non è stata rinviata, possibile sconfitta a tavolino.

Juve-Napoli non è stata ancora rinviata, per ora si gioca anche se il consigliere Figc Lo Monaca parla di possibile slittamento. Al momento la Lega ha confermato la partita e visto che il Napoli non è partito per Torino si profila uno 0-3 a tavolino. E’ il Corriere dello Sport ad indicare cosa dovrà fare la Juventus per poter prendere la vittoria senza nemmeno giocare la partita. Secondo il sito del quotidiano sportivo la Juventus andrà regolarmente allo Stadium, con partenza già prevista per le ore 19.

Sconfitta a tavolino per il Napoli: ecco le modalità

Ad attendere la Juventus allo Stadium ci sarà l’arbitro Doveri, designato per Juve-Napoli. L’arbitro dovrà comunque portare avanti tutte le formalità del casa e poi come prevede il regolamento attendere 45 minuti l’eventuali arrivo del Napoli. Passato questo lasso di tempo allora potrà fare ritorno in hotel. A quel punto la palla passa al giudice sportivo che potrà decretare lo 0-3 a tavolino. Al momento i giocatori della Juventus sono in isolamento fiduciario.

Questo è quanto scrive Corriere dello Sport su questa vicenda, nonostante il protocollo Figc sembra aiutare nettamente il Napoli. Opinione condivisa anche da molti altri esperti tra cui l’avvocato Grassani. Ora bisognerà capire cosa deciderà Lega e Figc su questa vicenda, se si deciderà di proseguire sulla strada dell’intransigenza e quindi dare via ad una battaglia legale oppure rinviare la partita.