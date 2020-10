Ceccarini: “Ounas al Verona ci siamo, ecco la formula”

Niccolò Ceccarini esperto di calciomercato dà l’annuncio di Adam Ounas del Napoli verso il Verona, l’affare è vicinissimo alla conclusione.

Siamo veramente vicini alla cessione del Napoli di Ounas al Verona. La notizia viene lanciata dal profilo twitter di Niccolò Ceccarini che dice: “operazione in dirittura d’arrivo“. La formula sarà quella del “prestito oneroso con diritto di riscatto“. In questo modo il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli continua a sfoltire la rosa del Napoli. Si cerca ancora una soluzione per Milik, la situazione sicuramente più complicata di tutte. Intanto il ds degli azzurri, ad un giorno dalla chiusura del mercato, deve fare i conti pure con la partita Juventus-Napoli e la possibile sconfitta per 0-3 a tavolino. Non manca di certo il lavoro in queste ore per il direttore sportivo azzurro che sta per chiudere anche un colpo in entrata quello di Bakayoko. Il calciatore del Chelsea sarà un nuovo rinforzo per la squadra partenopea, fondamentale per rinforzare la mediana e dare a Gattuso un giocatore fisico, utile nel 4-2-3-1.

Ounas al Verona: le ultime notizie

Manca davvero per il trasferimento dell’attaccante in Veneto. Gli azzurri lo cedono con la formula del diritto di riscatto, quindi non potranno monetizzare immediatamente. Ounas ha comunque dimostrato delle buone doti tecniche e qualora dovesse fare una buona annata, allora il Verona potrebbe decidere di comprarlo anche a titolo definitivo il prossimo anno. In ogni caso gli azzurri si libereranno almeno dell’ingaggio del calciatore.

Il Napoli con la cessione di Ounas al Verona non chiude il mercato in uscita. Ci sono ancora altre trattative in ballo, come ad esempio quella di Fernando Llorente che piace alla Sampdoria. Lo spagnolo è uno dei calciatore sulla lista di sbarco, ma bisogna fare presto per trovare l’accordo coi blucerchiati di Ranieri che stanno cercando un attaccante sul calciomercato.