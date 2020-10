Marco Bellinazzo giornalista del Sole 24 Ore ha parlato della sconfitta a tavolino del Napoli e del rischio per il campionato.

Attraverso il suo profilo twitter il giornalista Marco Bellinazzo fa il punto sulla possibile sconfitta a tavolino del Napoli ed il rischio per l’intero campionato. Come analizzato dal giornalista la situazione sarebbe “sempre da risolvere alla luce dell’ordinamento sportivo e del protocollo sottoscritto dai club, ma rivela un rischio enorme per la prosecuzione di tutti i campionati, non solo del calcio. Un problema che impone l’intervento del Governo“. L’auguro di Bellinazzo è che qualcuno in Serie A si “svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con la sola Juve che scende in campo per lo 0-3 nel mese in cui si farà il bando per i diritti tv esteri 2021/24″.

Secondo Bellinazzo c’è poco da fare la sconfitta a tavolino per il Napoli è praticamente scritta, il tutto alla luce del “protocollo sanitario anti-Covid e delle norme connesse. Con due giocatori positivi per il Napoli non è possibile esimersi dallo scendere in campo“. Nel protocollo c’è però una frase che dà autorità alle Asl locali che potrebbero intervenire, sovrastando quanto previsto dalle normative sportive. Un caso che potrebbe fare giurisprudenza e creare un procedente.