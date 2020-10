Juve-Napoli: riunione straordinaria Figc, si va verso il rinvio

Ultim’ora Juve-Napoli si va verso il rinvio, in queste ore è in corso una riunione straordinaria della Figc per prendere una decisione.

Sarà la Figc a decidere se si giocherà Juve-Napoli, è in corso proprio in queste ore una riunione straordinaria. L’anticipazione viene data da Tmw. Gli azzurri non son partiti per Torino per l’Asl Napoli 1 ha bloccato la partenza a causa dei positivi per il coronavirus. Come previsto da protocollo le autorità sanitarie locali hanno la possibilità di intervenire in questo senso, ma da più parti si parla ancora di possibile sconfitta a tavolino per il Napoli.

Tutto dipenderà da quello che deciderà la Figc che in queste ore sta facendo una riunione straordinaria per decidere l’esito di Juve-Napoli. Va ricordato che l’Asl di Napoli ha disposto isolamento fiduciario per 14 giorni per il Napoli. Qualora la Federazione dovesse decidere di far svolgere la gara, allora la Juve dovrebbe presentarsi allo Stadium per prendere i tre punti a tavolino.