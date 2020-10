Napoli: visite mediche per Bakayoko, annuncio imminente

Tièmoué Bakayoko svolge le visite mediche a Villa Stuart, il calciatore è pronto a firmare un nuovo contratto con il Napoli.

Gennaro Gattuso avrà un nuovo centrocampista, Tièmoué Bakayoko svolge le visite mediche a Villa Stuart. Il giocatore era vicinissimo al Milan ma poi la trattativa coi rossoneri non si è concretizzata, così è arrivato Giuntoli che ha convinto il giocatore e il Chelsea. Il direttore sportivo azzurro ha chiuso velocemente la trattativa con il club di londra che cederà il calciatore in prestito per 2 milioni di euro, senza la possibilità del riscatto. Il giocatore al Napoli percepirà 2 milioni di euro per l’ingaggio, mentre gli altri 3,5 li metterà proprio il Chelsea. Insomma una formula davvero molto strana ma che regalerà un nuovo centrocampista a Gennaro Gattuso.

Al termine delle visite mediche di Bakayoko a Villa Stuart il Napoli potrà annunciare il nuovo rinforzo. Un giocatore che potrebbe risultare fondamentale nello scacchiere tattico degli azzurri, dato che in rosa Gattuso non ha un centrocampista con queste caratteristiche. Alto, fisico possente e doti di incontrista. Insomma il prototipo di un calciatore che può essere molto importante nle 4-2-3-1, il modulo con cui il Napoli riesce ad esprimere il suo potenziale come si è visto nelle prime due uscite.