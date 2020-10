Clemente Mastella sindaco di Benevento parla di caduta di stile della Juve e di “pagliacciata se gli viene permesso di scendere in campo”.

La Juve ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la sfida con il Napoli, ma per Mastella quella dei bianconeri è una vera e propria “figuraccia“. Il leader di ‘Noi Campani’ e sindaco di Benevento all’Ansa ha detto: “Se stasera si consente alla Juve ed agli arbitri di scendere in campo sarebbe una pagliacciata ed una figuraccia mondiale per il calcio italiano. Spero che Lega e Figc evitino questo affronto al buon senso. Possono attendere i risultati delle analisi rinviando ad altra data la partita ma non accettare una caduta di stile“. Non usa mezzi termini Mastella che critica pesantemente l’operato della Juventus che spera in una vittoria per 0-3 a tavolino, mentre il protocollo Figc sembra dare ragione al Napoli. Mastella parlando del comportamento della Juve ha aggiunto: “e se per caso come si è verificato a genova, il “focolaio del Napoli dovesse diventare un piccolo terremoto virale? Meglio avere saggezza e responsabilità. Se la vicenda di stasera dovesse essere gestita male le conseguenze sarebbero nefaste per il calcio“.

Il Napoli non si è mosso dalla Campania e non ha intenzione di farlo, quindi la questione si fa sempre più complicata. Negli azzurri ci sono due positivi e la Juventus è in isolamento fiduciario perché alcuni membri del gruppo hanno contratto il coronavirus, ma non tra calciatori e staff. Insomma il problema covid è assolutamente presente, ma in tanti fanno finta di non vederlo. Anche per questo Mastella parlando della Juve usa parole forti: “Chi vede nella mancata partenza del Napoli connessioni strane tra strutture sanitarie ed il calcio Napoli è davvero disgustoso. Napoli non è Perugia” dice Mastella facendo riferimento al caso Suarez.