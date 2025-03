Corriere dello Sport : “Lobotka, il motore del Napoli: contro la Fiorentina sarà ancora il faro della squadra”

Se per Billing la notte di Napoli-Inter è stata da protagonista assoluto, per Lobotka è stata un’ennesima conferma del suo ruolo centrale. Il centrocampista slovacco si è distinto con una prestazione magistrale, orchestrando il gioco e fornendo l’assist decisivo per il gol del pareggio. Un’azione da manuale: strappo in mezzo al campo, scambio con McTominay e pallone filtrante perfetto per Billing, capace di finalizzare sotto gli occhi di un impietrito Zielinski.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, la giocata di Lobotka è stata decisiva non solo per il risultato della gara, ma anche per il campionato: senza quel gol, l’Inter avrebbe allungato a +4, lasciando il Napoli in una situazione più complicata. E invece, la squadra di Conte resta in corsa, con un segnale numerico curioso: il minuto del pareggio, l’87, richiama proprio il 1987, anno del primo scudetto azzurro.

Un leader in mezzo al campo

Lobotka è stato il faro della squadra per tutta la partita, confermando ancora una volta il suo ruolo cardine nel sistema di Antonio Conte. Il Corriere dello Sport evidenzia come il tecnico abbia utilizzato lo slovacco con un profilo più basso per buona parte della stagione, affidandogli compiti di costruzione e interdizione. Contro l’Inter, però, si è rivisto il giocatore capace di prendersi la squadra sulle spalle e spaccare la partita con le sue accelerazioni.

I suoi numeri restano di altissimo livello: recuperi, intercetti, duelli vinti e passaggi chiave. I tiri in porta sono pochi – appena cinque in stagione – ma il suo contributo è determinante sotto altri aspetti. Non è mai stato un goleador, ma un centrocampista totale, capace di leggere i momenti della partita e prendere in mano le redini del gioco.

La sfida con la Fiorentina e la caccia alla vittoria

Domenica, contro la Fiorentina, sarà ancora Lobotka a guidare l’orchestra azzurra. Anguissa sarà assente, McTominay è reduce da un grande dispendio di energie, quindi lo slovacco sarà affiancato con ogni probabilità da Gilmour, il cui contributo in interdizione e costruzione potrebbe rivelarsi prezioso.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il Napoli è chiamato a ritrovare la vittoria dopo un periodo complicato: l’ultima affermazione risale al 25 gennaio contro la Juventus. Da allora, quattro pareggi e una sconfitta con il Como hanno frenato la corsa della squadra. Con l’Atalanta attesa da due scontri difficili contro Juventus e Inter, i tre punti contro la Fiorentina diventano fondamentali per rilanciare le ambizioni azzurre.

Lobotka verso quota 200 presenze con il Napoli

La partita contro la Fiorentina rappresenterà un nuovo traguardo per Lobotka: sarà la sua presenza numero 24 in questo campionato, con 23 gare da titolare, avendo saltato quattro giornate per infortunio. Con questa gara toccherà quota 190 presenze complessive in maglia azzurra tra Serie A e coppe.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lobotka è vicino a entrare nell’esclusivo club dei giocatori con almeno 200 presenze nel Napoli, un traguardo ormai dietro l’angolo. Mancano solo undici partite per completare il percorso. Dalla Fiorentina al Cagliari, passando per una rincorsa che il Napoli spera possa ancora regalare un finale di stagione da protagonista.