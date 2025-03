Ruud Krol: “Inter favorita per lo scudetto, ma il Napoli arriverà secondo”

L’ex difensore dell’Ajax e del Napoli, Ruud Krol, ha rilasciato un’intervista a La Stampa, esprimendo il suo punto di vista sulla lotta scudetto e sulle principali protagoniste della Serie A.

“L’Inter vincerà lo scudetto, secondo arriverà il mio Napoli. Mi sembra che i nerazzurri siano la squadra costruita meglio e non ho mai creduto alle troppe partite come ostacoli. Ai giocatori importa andare in campo e fare il loro lavoro. Conte con Buongiorno si sentirà più al sicuro, ma ha perso punti per strada che non doveva perdere.”

Juventus-Atalanta può valere lo scudetto?

“Bella storia, bella partita. Se i bianconeri avranno la meglio, allora potranno davvero pensare di dare fastidio alle prime due. Il gioco di Thiago Motta è il calcio moderno, va in quella direzione: tutti sono chiamati a muoversi in un certo modo, tutti possono cambiare ruolo o posizione. L’anno scorso non mi sono perso una partita del suo Bologna e, soprattutto, non mi sono mai annoiato. Il salto che ha fatto non è da poco, ci vuole tempo, ma io sono fiducioso e lo è anche il gruppo. Ora si vede.”

Koopmeiners in difficoltà?

“Non dobbiamo dimenticare una cosa: se cambia squadra un difensore o un attaccante è molto meno traumatico, se lo fa un centrocampista… Lui è un ragazzo capace di interpretare tutti i movimenti tipici di chi gioca là in mezzo o un po’ più spostato ai lati: ha visione di gioco, tecnica, fa parte della scuola olandese… Presto vi accorgerete della sua forza.”

La delusione della stagione?

“Il Milan. Si tratta di undici giocatori di qualità, ma che non giocano da squadra.”