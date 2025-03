Osimhen-Juve, la bomba di mercato: Pruzzo alimenta le voci, ma il Napoli non fa sconti

La notizia ha acceso l’entusiasmo dei tifosi bianconeri: “So che il prossimo attaccante della Juve sarà Osimhen”, ha dichiarato Roberto Pruzzo ai microfoni di Radio Radio, rivelando che una fonte vicina all’entourage del giocatore è sicura dell’approdo del nigeriano a Torino nella prossima stagione. Come riportato da Nicolò Schira su Tuttosport, le parole dell’ex bomber della Roma hanno infiammato il dibattito, alimentando le voci di un clamoroso colpo di mercato.

Tuttavia, lo scenario non è così semplice. Il Napoli ha fissato la clausola rescissoria di Osimhen a 75 milioni di euro, ma questa è valida solo per i club stranieri. A differenza di quanto accadde con Higuain nel 2016 – quando la Juventus pagò la clausola da 94 milioni senza restrizioni – questa volta il presidente Aurelio De Laurentiis non sembra intenzionato a cedere un altro pezzo pregiato a una rivale diretta.

Osimhen in uscita, ma la Juve ci prova

Come sottolinea Tuttosport, al momento nessun club straniero ha affondato il colpo per il nigeriano, il cui ritorno dal prestito al Galatasaray coinciderà con una probabile cessione per finanziare la campagna acquisti del Napoli. Il club azzurro punta a incassare i 75 milioni previsti dalla clausola, ma con il contratto in scadenza nel 2026 il prezzo potrebbe scendere ulteriormente.

La Juventus osserva con attenzione la situazione, pur tenendo aperta l’opzione Kolo Muani, che ha avuto un buon impatto nel mondo bianconero. Inoltre, la questione ingaggio non sarebbe un ostacolo insormontabile: Osimhen percepisce circa 12 milioni annui, come Vlahovic, ma grazie al Decreto Crescita il costo lordo per la Juve sarebbe di 18 milioni e non 24, una differenza non di poco conto.

Szczesny e il futuro della Juve con Thiago Motta

Mentre il mercato tiene banco, Wojciech Szczesny ha rivolto parole di incoraggiamento alla Juventus, nonostante il suo addio estivo ai bianconeri: «Sono deluso per le eliminazioni da Champions e Coppa Italia, ma credo in Thiago Motta. Questo progetto porterà grandi risultati in futuro», ha dichiarato dopo la vittoria del suo Barcellona sul Benfica.

Il mercato è ancora lontano dalla sua fase cruciale, ma la pista Osimhen-Juve va tenuta d’occhio, con la Vecchia Signora che potrebbe provare il colpo a sorpresa qualora il prezzo del nigeriano dovesse abbassarsi.