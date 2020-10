Calciomercato Napoli: Luperto al Crotone e Ounas al Cagliari

Ultime notizie sul calciomercato in uscita del Napoli, con Sebastiano Luperto che va a Crotone ed Adam Ounas al Cagliari.

Il grande colpo del Napoli in entrata è arrivato con l’ufficialità di Bakayoko, ora Cristiano Giuntoli nelle ultime ore di mercato pensa agli esuberi. Sebastiano Luperto è un calciatore del Crotone, mentre Ounas andrà al Cagliari. L’attaccante si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Anche il difensore va via in prestito secco con il Napoli che incasserà 500 mila euro. Ciciretti, invece, passa sempre in prestito al Chievo.

Si cerca ancora la soluzione per Llorente, mentre Milik è destinato a restare in maglia azzurra. Il calciatore ha rifiutato la Fiorentina e va incontro ad una lunga permanenza in tribuna. Il Napoli ha tentato fino all’ultimo di cedere il calciatore polacco, che però ha rifiutato ogni soluzione. Ora non potrà fare altro che guardare gli altri giocare. Con Ounas e Luperto piazzati il Napoli si libera di due calciatori che non facevano parte dei piani tecnici di Gattuso. Scongiurata la partenza di Kalidou Koulibaly la rosa del Napoli resta da valutare. Numericamente c’è, ma bisogna capire se giocatori come Ghoulam potranno dare un reale apporto alla causa o se bisognerà continuare ad adattare giocatori sulla sinistra.