Arek Milik rifiuta la Fiorentina e resta a Napoli, rottura totale con il club azzurro, chiusa l’ultima possibilità di cessione in questo calciomercato.

Il calciomercato del Napoli non si chiuderà con la cessione di Arek Milik che rifiuta la Fiorentina. Secondo Ciro Venerato della Rai il calciatore non ha voluto vestire nemmeno la maglia viola. L’esperto di calciomercato a Radio Goal ha detto: “Milik ha detto no al club di Commisso, a questo punto resterà in tribuna fino a gennaio“. Secondo Venerato l’accordo tra Giuntoli e Pradé era stato raggiunto “nella notte sulla base di 3 milioni di euro per il prestito, con un riscatto fissato a 18 milioni di euro e 5 di bonus“. A quel punto la Pradè si è messo in contatto con “l’entourage del calciatore, mettendo sul piatto un ingaggio da 4 milioni di euro più bonus per l’attaccante“.

Milik però rifiuta la Fiorentina e decide di restare a Napoli. Ora il calciatore dovrà vivere da separato in casa, dato che Gennaro Gattuso gli ha già comunicato che non fa parte delle sue scelte tecniche. Il calciatore potrebbe andare via a gennaio, qualora questo non dovesse accadere “si entrerà in causa legale per danni d’immagine” ha detto Ciro Venerato a Radio Goal.