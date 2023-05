Udinese-Napoli, biglietti in vendita libera dalle 18: anche 600 posti speciali al prezzo di 100 euro l’uno

Maxi-schermi per assistere alla partita del Napoli contro l’Udinese allo stadio Maradona: i dettagli sulla vendita dei biglietti.

La trasferta del Napoli contro l’Udinese sarà visibile allo stadio Diego Armando Maradona attraverso dieci maxi-schermi, installati in ogni settore degli spalti, per permettere ai tifosi di assistere alla partita in compagnia e in totale sicurezza. E’ questa l’iniziativa della SSC Napoli che ha informato i propri tifosi azzurri attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito degli azzurri.

UDINESE-NAPOLI, VENDITA BIGLIETTI PER ASSISTERE ALLA SFIDA AL MARADONA: I DETTAGLI

La vendita dei biglietti per la sfida Udinese-Napoli al prezzo simbolico di 5 euro (con il ricavato devoluto in beneficenza) sarà possibile a partire dalle ore 18:00 sul circuito TicketOne, dopo una prelazione di sole tre ore per gli abbonati.

Saranno inoltre in vendita, al prezzo di euro 100,00 cadauno, n. 600 posti speciali di Tribuna Posillipo, che daranno diritto di accesso all’Area Ospitalità di pertinenza della Tribuna.

Inoltre, Aurelio De Laurentiis ha annunciato che la squadra non tornerà in città prima del pomeriggio di venerdì e che domenica si terrà una mini-festa Scudetto a Fuorigrotta in occasione della partita con la Fiorentina.

Di seguito il comunicato del Napoli:

“La SSC Napoli comunica che in occasione del match Udinese-Napoli, in programma giovedì 4 maggio alle ore 20.45, si terrà un evento speciale allo Stadio Maradona. I tifosi azzurri potranno assistere alla gara attraverso dei maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco.

I biglietti per la serata saranno in vendita da oggi 2 maggio 2023, alle ore 15:00, al prezzo di euro 5,00 per ogni Settore. Saranno inoltre in vendita, al prezzo di euro 100,00 cadauno, n. 600 posti speciali di Tribuna Posillipo, che daranno diritto di accesso all’Area Ospitalità di pertinenza della Tribuna.

Fino alle ore 18:00 del 2 maggio 2023 la vendita dei tagliandi sarà riservata agli abbonati della stagione 2022/2023. Dalle ore 18:30 scatterà la vendita libera per ogni posto a disposizione.

L’incasso dell’evento, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza”.