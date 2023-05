Scudetto Napoli, il video di Insigne è da brividi: “Manca poco… 3” – VIDEO

Il video postato da Lorenzo Insigne in occasione dell’imminente Scudetto del Napoli fa impazzire i tifosi azzurri.

Lorenzo Insigne, ex giocatore del Napoli attualmente in forza al Toronto, ha pubblicato un video sui suoi profili social in vista della probabile vittoria matematica del terzo Scudetto da parte della squadra partenopea. Il filmato è diventato virale tra i tifosi del Napoli, che si preparano ad una grande festa in città.

SCUDETTO NAPOLI: IL VIDEO POSTATO DA INSIGNE FA IMPAZZIRE I TIFOSI AZZURRI

Se qualche giorno fa ci si stava preoccupando per il ‘silenzio’ social di Lorenzo Insigne, ora finalmente si può gioire perchè l’amore dell’ex capitano del Napoli per la compagine azzurra è finalmente venuto fuori. Insigne ha postato un video su Instagram raffigurante i momenti più belli della stagione del Napoli con una frase come didascalia: “Manca poco… 3” accompagnando il suo messaggio con un emoticon raffigurante una coppa. Il video ha ricevuto molti “like” da parte dei suoi numerosi follower, che si sono emozionati alla visione delle immagini.

Anche il fratello di Insigne, Roberto, ha espresso la sua felicità per il successo della squadra di Luciano Spalletti, dichiarando di essere orgoglioso di quanto stia facendo la squadra. Ha anche sottolineato che, nonostante il desiderio di Lorenzo di vincere lo scudetto con la maglia del Napoli, sarà comunque molto contento per i suoi ex compagni.