Il nuovo Napoli di Gennaro Gattuso prepara una rivoluzione in difesa con le cessioni di Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic.

Ci sono due cessioni sicure in difesa per il Napoli e sono quelle di Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic. A riportare la notizia è Tuttosport che parla di un incontro già in serata tra Aurelio De Laurentiis e Ramadani (agente dei due calciatori) per sbloccare l’affare con il Manchester City. L’incontro si terrà a Capri e servirà a dare “l’accelerazione definitivo alle trattative che non permettono al Napoli di procedere con gli altri acquisti”. Secondo quanto scrive il quotidiano sportivo “l’incontro di questo week end sarà utile per limare gli ultimi ostacoli ad una trattativa diventata snervante e che si chiudere con la moderata soddisfazione di De Laurentiis: 70 milioni di euro più due di bonus“.

Ma rivoluzione in difesa per il Napoli continua anche con alla cessione di Maksimovic che ha un contratto in scadenza a giugno ed ha chiesto 2,8 milioni di a stagione. Il Napoli non è intenzionato ad accontentarlo. Il serbo potrebbe andare alla Fiorentina che sta per cedere Pezzella. Sono queste le manovre che De Laurentiis e Ramadani metteranno in piedi in un incontro decisivo per il futuro del Napoli. I tempi sono quelli indicati da Giuntoli, che aveva previsto qualche movimento importante durante la prima settimana di settembre.

Per la difesa del Napoli serviranno almeno due acquisti. Tuttosport indica già i sostituti che sono: Sokratis e Senesi. Il greco si può liberare a parametro zero dall’Arsenal e firmare poi per il Napoli un biennale con opzione o triennale. Mentre Senesi è stato bloccato da Giuntoli, può arrivare in maglia azzurra per una cifra di circa 20 milioni di euro.