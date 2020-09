Fabian Ruiz, irrompe il Psg: Leonardo incantato dalla spagnolo

C’è il Psg su Fabian Ruiz, una notizia di mercato che scuote l’ambiente napoletano e non solo. Lo spagnolo piaceva a Real Madrid e Barcellona.

Il talento non passa mai inosservato, ecco perché Fabian Ruiz è finito nel mirino del Psg. Il Corriere dello Sport lancia la notizia che può scuotere il calciomercato azzurro. Un mercato ancora tutto da costruire, con le situazioni spinose di Milik e Koulibaly da sistemare e con Allan che è appena andato all’Everton. Con l’eventuale uscita di Ruiz il Napoli andrebbe a togliere un altro tassello importante, ma ricaverebbe una somma importante che gli permetterebbe di investire molto sul mercato. Molto dipenderà anche dal modulo di gioco scelto. Se si punterà con decisione sul 4-2-3-1 allora molti scenari cambieranno, dato che Demme sembra non essere il miglior interprete in quel ruolo.

Con il Psg alla ricerca di Fabian Ruiz possono cambiare ancora altre prospettive. Il centrocampista spagnolo piaceva pure a Real Madrid e Barcellona ma De Laurentiis ha resistito agli assalti. Ora, però, per stessa ammissione del patron, la politica è cambiata. “Venderò chiunque se arriva una buona offerta” è in soldoni il discorso fatto solo ieri da De Laurentiis quando si è congedato, a modo suo, da Radio Kiss Kiss Napoli.

Ma qual è la buona offerta per Ruiz? Sicuramente non meno di 70/80 milioni di euro. Quindi se il Psg è intenzionato a prendere Fabian Ruiz dovrà armarsi di un portafogli carico di soldi cash. Ma lo sceicco sa bene cosa significa trattare con De Laurentiis, dato che nel recente passato ha già preso Lavezzi e Cavani. Secondo Corriere dello Sport la trattativa è appena nata ed i temi li determinerà il mercato. Sicuramente i francesi hanno messo gli occhi su Ruiz, soprattutto Leonardo, incantato dalle giocate del centrocampista capace di ricoprire più ruoli.