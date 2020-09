Lo scambio Milik-Under è praticamente chiuso, lo riporta il quotidiano Il Mattino. Il calciatore turco ha rivisto al ribasso il suo ingaggio.

Novità di calciomercato per il Napoli che sta per perfezionare lo scambio Milik-Under. Nei giorni scorsi l’attaccante polacco ha dato il suo assenso al trasferimento a Roma. La Juve oramai è orientata su altri obiettivi. Sedotto e abbandonato Milik ha dovuto virare su Roma, consapevole che a Napoli avrebbe fatto un anno di panchina come ‘minacciato’ da Aurelio De Laurentiis. Il cambio di rotta del polacco va di pari passo con la scelta di Under. Il giocatore turco ha sempre accettato la destinazione Napoli, ma non si trovava l’accordo sull’ingaggio. Da qui c’è stato un lungo lavoro di Cristiano Giuntoli con il manager del giocatore.

Scambio Milik-Under: le cifre

Per Il Mattino il passaggio di Under al Napoli e Milik a Roma è solo una questione di tempo: “Ci vorrà ancora una settimana prima di veder formalizzata la conclusione dell’operazione ma sembra davvero difficile che possa saltare”. Oramai i tasselli stanno andando tutti al loro posto, dato che fino ad ora la volontà di Milik di non vestire la maglia giallorossa, o quantomeno di aspettare la Juventus, aveva pesato moltissimo. A sbloccare la trattativa anche la decisione di Under che inizialmente chiedeva 4 milioni di euro di ingaggio per un contratto da cinque anni. Mentre ora il turco si ‘accontenta’ di 3 milioni di euro.

Con lo scambio Milik-Under il Napoli va a risolvere due problemi, il primo quello della cessione di Milik che ha il contratto in scadenza nel 2021. Il secondo è il reperimento di un altro esterno d’attacco dopo l’addio di Josè Callejon. Intanto con la cessione di Koulibaly il Napoli potrebbe avere altro budget per operare sul mercato, rinforzando ulteriormente la squadra di Gattuso.