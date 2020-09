Il calciomercato del Napoli gira intorno al nome di Kalidou Koulibaly, se il difensore sarà ceduto al Manchester City arrivano tre acquisti.

Bisognerà pesare ogni scelta, capire bene se vale la pena o no per il Napoli vendere Koulibaly in questa sessione di calciomercato. Il difensore senegalese al di là dell’ultima sfortunata stagione è un pilastro della difesa, senza dubbio uno dei migliori difensori in Europa. A 29 anni può dare ancora moltissimo al club azzurro. Eppure la sua cessione aiuterebbe a finanziare l’attuale calciomercato del Napoli, completano di fatto la squadra di Gattuso. Ecco perché bisogna capire quale passo compiere, se cedere alle offerte del Manchester City, oppure continuare sulla linea dura e pretendete una cifra ancora maggiore.

Calciomercato: Koulibaly al City, il Napoli ci pensa

Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport l’incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis ed il manager Fali Ramadani si terrà domani a Capri, anche se era già stato annunciato nei giorni scorsi. In ogni caso sarà decisivo per capire il futuro di Kalidou Koulibaly al Napoli. L’agente parlerà anche di Cengiz Under, altro pallino in casa azzurra. A Capri probabilmente si metterà un punto alla trattativa, dando anche una risposta al Manchester City.

Il Napoli sa che vendendo Koulibaly nella sessione estiva di calciomercato può poi investire i soldi ricevuti dal club inglese. Si parla di 65/70 milioni di euro, anche se De Laurentiis ne vorrebbe almeno dieci di più. In ogni caso con quel budget il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe l’opportunità di procedere almeno a tre acquisti. I nomi sono noti, almeno due sono più concreti. Jeremie Boga è un vecchio pallino, un calciatore che potrebbe cambiare il volto dell’attacco partenopeo. Il Sassuolo lo valuta 40 milioni di euro e Giuntoli vorrebbe affondare il colpo. Poi c’è Jordan Veretout, giudicato centrocampista completo. Per la difesa De Laurentiis si è mosso in prima persona per provare a prendere Sokratis, che si può svincolare dall’Arsenal. Al Greco viene offerto un contratto di 2 anni con opzione per il terzo.