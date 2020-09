Sokratis offerta dal Qatar ma ha scelto Napoli: ecco le cifre

Sokratis al Napoli è una possibilità concreta, ci sta lavorando il presidente Aurelio De Laurentiis che offre un contratto da 2,5 milioni di euro.

Il Napoli prepara molti cambi in difesa, con Sokratis che è una delle opzioni più probabili in questo momento. Secondo quanto rivela il Corriere del Mezzogiorno il calciatore ha una ricca offerta dal Qatar ma preferisce vestire la maglia azzurra. Sulla trattativa ci sta lavorando anche il presidente Aurelio De Laurentiis che ha già preso contatti con il giocatore. Il patron azzurro spera di poter prendere Sokratis a costo zero, dato che a giugno scadrà il suo contratto con l’Arsenal. Anche il giocatore ed il suo agente lavorano in questo senso. Qualora si dovesse riuscire a liberare allora Sokratis potrebbe vestire la maglia del Napoli percependo un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione. Con il greco partirebbe una rivoluzione in difesa che vede gli addii di due calciatori. Decisivo in questo senso sarà l’incontro tra Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani, agente di Koulibaly e Maksimovic.