Sarà Genoa la prossima destinazione di Amin Younes: Cristiano Giuntoli e Daniele Faggiano sono vicini all’intesa per il trasferimento.

Il Napoli ha la necessità di sfoltire la rosa e Younes al Genoa è una delle priorità di Giuntoli in questo momento. Già da diverse settimane si stava parlando di questo affare che ora è vicino alla conclusione. I direttori sportivi dei rispettivi club, Giuntoli per il Napoli e Faggiano per il Genoa, sono molto vicini all’intesa finale. Il calciatore chiede di poter giocare con maggiore continuità e il Napoli non può dargli questa occasione, anche perché si stanno facendo valutazioni di tutt’altro tipo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato anche Younes ha accettato Genoa come destinazione e questo non fa altro che facilitare la conclusione dell’affare.

Con l’addio del calciatore tedesco il Napoli si può concentrare su altre operazioni sia in entrata che in uscita. Giuntoli ha sempre nel mirino Boga che può sbloccarsi dopo la cessione di Koulibaly. Under, invece, è l’esterno più vicino a vestire la maglia partenopea. Con Callejon oramai fuori dai giochi e con Younes vicino al Genoa allora il Napoli avrebbe bisogno di due alternative sulle fasce, ecco perché sia il turco che l’ivoriano possono trasferirsi in Campania.