Tiribocchi: “Zielinski-Elmas? Ecco chi sarà titolare. Mi aspetto molto da Kvara”

Simone Tiribocchi esprime il pensiero su chi giocherà titolare tra Zielinski ed Elmas e si aspetta molto da Kvara

Simone Tiribocchi, ex calciatore e commentatore DAZN, ha espresso il suo pensiero su Napoli-Juventus a Febbre a 90 in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Per me è più importante per gli azzurri, l’aspetto mentale farà la differenza. La Juve sta recuperando giocatori importanti, ad inizio stagione pensavano tutti potesse lottare per lo scudetto poi dopo un periodo no si è ripresa, secondo me non ha nulla da perdere. La pressione è sul Napoli perché se vince mette una pietra sullo scudetto e fa fuori la Juve dalla corsa, naturalmente in Italia tutti tiferanno per la riapertura del campionato. Devo dire, però, che il Napoli merita il tricolore, la squadra sta coniugando i risultati al bel gioco”.

Tiribocchi ritiene che la partita è più importante per il Napoli rispetto alla Juventus

Il ‘Tir’ prosegue: “Sono certo che per gli azzurri questo sia il momento migliore per affrontare la Juve, anche a livello di autostima, dopo aver vinto contro la Samp ed aver approfittato dei pareggi di Inter e Milan. A Genova i partenopei hanno fatto bene, il ko di Milano non ha fatto male, anzi dalle sconfitte ci si rialza sempre. Che gara mi aspetto stasera? Vedremo le solite squadre”.

“Il Napoli giocherà, come sempre, la Juve aspetterà compatta provando a ribaltare il gioco. Gli azzurri dovranno far girare velocemente la palla, andare a creare superiorità sugli esterni, mi aspetto molto da Kvara e Politano. E anche da Zielinski, secondo me giocherà lui e non Elmas, in gare come queste c’è bisogno di calciatori forti che abbiano già dimestichezza con incontri del genere”. Ha concluso Tiribocchi.