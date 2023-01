Napoli-Juve, i convocati di Spalletti: tutti disponibili, recupera Kim

In vista di Napoli-Juve, Spalletti dirama la lista dei convocati in cui tutti sono disponibili, infatti recupera Kim

Napoli-Juventus entra nel vivo. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per il big match, in programma questa sera alle 20.45 nella splendida cornice dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Fuorigrotta, e valevole per la diciottesima giornata di andata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. La sfida sarà diretta da Daniele Doveri di Volterra, arbitro della Sezione A.I.A. di Roma 1.

Spalletti convoca tutti e 26 i calciatori in rosa

Enorme attesa c’era per la lista dei convocati, alla fine Spalletti ha deciso di sciogliere ogni dubbio e porterà tutti stasera al “Maradona” prima di decidere chi andrà in campo ed in panchina. Tra i disponibili anche il difensore sudcoreano Kim Min-Jae che è uscito anzitempo a Genova con la Sampdoria ma si è ripreso dagli acciacchi.

I CONVOCATI DEL NAPOLI

Portieri

MARFELLA Davide

MERET Alex

SIRIGU Salvatore

Difensori

BERESZYNSKI Bartosz

DI LORENZO Giovanni

JESUS Juan

MARIO RUI Silva Duarte

MINJAE Kim

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZEDADKA Karim

Centrocampisti